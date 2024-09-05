家中肥貓成了超級路霸 橫躺路中央不肯讓開 網友笑稱：也太胖
撰文：聯合新聞網
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最近在SNS上一張照片瘋傳，只見一名網友表示「家裡有人隨便亂丟瓦斯桶」，還說這個瓦斯桶是不定時但都會定點出現的遺落物，其實就是一隻胖到跟瓦斯筒一樣大的白貓，因為吃太飽就這樣癱在地上，乍看像極了超大型路障。
X(原推特)一名網友「@d4056h3342」日前發布一張照片，表示最近廚房都會有一個「超巨大白色瓦斯桶」定時定點掉在地上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
肥貓的生活日常！
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其實這個瓦斯桶就是他所飼養的胖嘟嘟愛貓，每次吃完飯這隻大胖貓都會這樣躺在地上，阻擋住家里所有人的去路，這讓飼主相當無奈的說「這個大路障說實話真的很麻煩」。
照片在網路上掀起熱議，網友留言表示：
嚴禁隨處亂丟瓦斯桶」、
「真的好像一罐瓦斯桶被隨地棄置在地上」、
「超大型路障」、
「你家貓咪真的有點太胖了，不考慮幫牠減肥一下嗎」、
「你家的貓咪造型瓦斯桶可能在練習如何安全降落的新技能」。
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