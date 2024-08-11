肥貓直接把沙灘椅坐穿 社死現場遭拍下還在裝鎮定：是時候減肥了
撰文：聯合新聞網
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這絕對是椅子的品質問題，不關我的事！國外有網友上傳一段影片，片中只見一隻胖嘟嘟的貓咪優閒的坐在花園的椅子上，但沒想到下一秒牠竟坐破了椅子，掉在地上，無比尷尬的牠趕緊裝沒事逃離現場，網友笑道：「是時候開始減肥了」。
社群網站X有網友上傳一則貼文，只見背景是居家庭院，一隻胖嘟嘟的虎斑貓以頭朝椅背的姿勢坐在後花園的涼椅上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
後來牠想轉個身，為了安全起見，還先用腳踩踩椅布，確認安全無虞後，便慢慢地轉身，沒想到，當牠將重量放在兩隻腳時，竟踩破了椅布，接著整個身體貫穿直接落地。
點擊圖片看這隻肥貓坐爆椅的過程：
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面對突發的意外，肥貓竟老神在在的裝沒事，不慌不忙地慢慢逃離現場。對此，眾網友紛紛表示：
「是時候該去健身房了」、
「主人需要修椅子了」、
「一整個走過必留下痕跡的概念？」。
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