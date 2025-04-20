開門看到大肥貓卡欄杆險象環生　肥胖竟成救命稻草　結局很暖心

太嚇人了，一開門出來看到門口卡着一隻大肥貓，腦袋在欄杆外，身子卡在裏邊。



看到這樣的場景，人都懵了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「發生什麼了！誰的大肥貓？」

一開門看到門口卡着一隻大肥貓（小紅書@葉葉葉）

趕緊把貓拉回來，安全第一。

看看欄杆外邊的高度，太高，太危險了，幸好大肥貓卡在欄杆上了。

+ 3

被拉回來的大肥貓也一臉懵，自己也被嚇得不輕。

在人生地不熟的地方想找個地方躲躲，沒想到卡在了欄杆上，現在又被一個陌生人拉了回來。陌生人一邊拍照一邊嘴裏說着什麼，貓貓努力聽着，但一個字都聽不懂。

弱大、委屈、無助！

弱大、委屈、無助！（小紅書@葉葉葉）

好好的大白貓怎麼身上是紅色的？是被人用火龍果染色了嗎？你是誰家的大肥貓？為什麼跑到樓道裏卡住了？



......

面對人類一連串的疑問，貓貓沒法作答，只能低着頭。

看貓長得這麼胖，性格又很温順，網友@葉葉葉猜測是小區裏誰家的貓貓不小心跑出來了。

於是抱着大肥貓，帶回了家。因為家裏原本有兩隻原住貓，就暫時把這隻大肥貓隔離在陽台。

在陽台上一放下貓發現，真的好大一輛半掛貓貓呀！貓貓體型很大，但膽子很小，默默地躲在陽台上觀察着屋裏的一切。

延伸閲讀：盡責小貓最愛巡視全家 這天卻神秘失蹤 網民：完美演繹融入家中（點擊連結看全文）

+ 17

接下來，開始為貓貓尋找自己的主人自己的家。

後來，貓貓的主人很快出現了，在聊天中互換訊息後，一對比發現這隻大肥貓就是自己的貓。

這是大肥貓平時的樣子。

大肥貓平時的樣子！（小紅書@葉葉葉）

後續，大肥貓的主人來網友家抱走了大肥貓，並且給網友的兩隻貓貓還帶了貓罐頭。

大肥貓：嘿，胡亂跑了一圈，現在終於可以回家啦！

據大肥貓的主人說，大肥貓是和家裏的另一隻黑貓一塊跑出來的，貓貓身上的紅色是在門上蹭的，另一隻黑貓被找到時身上也有同樣的紅色。

幸好長得胖呀，被欄杆卡住後保住了貓命。要是一隻小瘦貓，一擠就從欄杆縫隙掉下去，想想太危險了！

同樣都是因為胖被卡的貓咪搞笑日常：頭能過就說明身體也能過？

同樣都是因為胖被卡，有的貓因此保住了貓命，有的貓卻因此被主人拍下了糗照。

一隻大白貓經常跟着主人散步，到處走走看看，還能增加運動量。

前幾天散步時，大白貓不走大路，偏要鑽欄杆探索卡卡角角的世界，結果差點被卡住出不來了。

究其原因，原來是大白貓不按提示牌的規定，非要瞎亂跑。牌子上都說了「禁止貨車左轉」，大白貓還非要在這兒擠。

頭能過就說明身體也能過？（抖音@不栓繩的大喇叭）

大白貓：放心，我心裏有數！（用力擠擠擠）

頭能過就說明身體也能過？（抖音@不栓繩的大喇叭）

終於，整個貓都擠出來啦！

擠的時候有多費勁，擠出來就有多輕鬆，大白貓邁着輕快的步伐向着主人走來。

+ 1

說了心裏有數，這回相信貓貓了吧？

有句話說，貓咪的頭能過就說明身體也能過，真的是這樣嗎？從無數貓貓被卡的事實來看，這句話並不能成立。

要小心貓咪被卡住，也要小心貓咪從高處墜落受傷，總之要讓貓咪遠離一切危險的地方。

延伸閱讀：獨眼黑貓不怕水更喜歡搶別人東西吃 網民分析是血脈覺醒這天賦？（點擊連結看全文）

+ 21

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】