8歲肥貓巨大得像豬　超萌模樣吸6萬網民關注：目測比肥料袋還要大

有看過巨無霸白貓嗎？在泰國就有一隻全身毛茸茸、體型龐大的喵星人，呆萌的模樣引起眾多網友關注，成為擁有6萬粉絲的網紅貓咪。



圖片可見，巨無霸喵星人「比肥料袋還大」，要不是牠在女主人身旁走來走去，遠遠望去，還以為是兩大包的肥料袋，不少網友笑翻，「這根本是一隻小肥羊」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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近日，巨無霸喵星人剛過8歲生日，喵星人的拔拔跟麻麻穿上全白的禮服幫牠慶生，希望喵星人可以身體健康，且能一直陪伴在他們身邊，一家人幸福的模樣曝光，粉絲們也紛紛留言獻上祝福。

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