如何解決貓咪作息不規律的困擾？玩具、陪伴和訓練是不可或缺關鍵
撰文：波奇網
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貓咪是典型的夜行性動物，喜歡白天睡覺，晚上活動，倘若你飼養的不是一隻捉老鼠的貓咪，而是一隻作為寵物飼養的貓咪，你一定不希望牠夜間出來活動影響你的休息吧！
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如何培養貓咪的良好作息：
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要想改正貓咪的一些不良習慣，最好從小進行訓練，讓牠習慣家人的生活習慣，閒暇時間較多的飼主白天可以抽空陪貓咪玩耍。
如果白天沒時間陪貓咪的話，可以為牠們多買些玩具，因為貓咪也會自娛自樂，最好每天換不同的玩具給牠們玩，畢竟很多貓咪對新鮮事物都會產生好奇感。
為了避免意外發生，選擇玩具時要選擇安全係數高的玩具。這樣一來貓咪白天消耗了很多體力，晚上累了自然就想睡覺了，也不會再去打擾飼主休息了。
對於發情期的貓咪喜歡晚上活動，我們可以選擇為牠們做絕育手術，因為發情的貓咪會偷偷外出，晚上不停的叫，不僅會影響家人，也會影響到鄰居。做完絕育的貓咪會好很多。
改變貓咪不良習慣是需要一個過程的，平日飼主的及時引導很關鍵，該獎勵的時候要獎勵，該懲罰的時候要進行懲罰，長期如此，貓咪自然會習慣人類的生活作息。
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