貓咪也中暑？悶熱夏季出現這3類情況鏟屎官需注意　謹防熱上加熱

說這個話題可能會讓大家比較吃驚，畢竟貓咪不需像狗狗那樣每天去散步，或偶爾與主人來個郊區遊，既然已經免去了這些直接暴露在烈日下的可能性，那怎麼還會中暑呢？其實不然哦，中暑可不是只會出現在烈日當頭的情況下，在封閉且較悶熱的環境裏一樣會中暑的。



1. 關窗導致室內變成封閉式大悶爐貓咪不好受

每天我們上班出門前，為了貓咪的安全肯定要將窗戶都關好，以防牠們跑丟。但這樣必然造成室內通風不好，再加上外面的高溫、低氣壓及高濕度，室內不就變成了一個封閉式的大悶爐，住在裏面的貓咪能好受嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2. 封閉式車內空間溫度升高折磨貓咪

在夏季帶貓咪開車出門那肯定是會開空調的，但是在出行的過程中如要去些不讓帶寵物進入的地方時，我們則肯定會將貓咪放在車裏。這時候車裏的空間可又變成封閉式的，沒有空調，空氣流通不好，太陽的照射使車內溫度逐漸升高，貓咪在裏面絕對能感受一把蒸桑拿。

3. 使用錯誤的冬季密閉性較高型航空箱讓貓咪熱上加熱

帶貓咪出門最少不了的一樣用具就是航空箱。要是用那種冬季使用的密閉性較高的航空箱在夏季帶貓咪出門，恐怕就是熱上加熱了。

延伸閲讀：讓貓咪夏季遠離疾病 從食物保存到環境降溫要留神 養貓人必看（點擊連結看全文）

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