有必要為貓咪絕育嗎？一文看清利與弊 減少這方面疾病風險是關鍵
撰文：波奇網
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關於貓咪是否應該絕育，這一直是一個備受爭議的話題。不同的家長都有著自己不同的理解和態度。然而，我們還是應該客觀的去看待貓咪絕育。
科學的來說，貓咪絕育也是有利有弊的，那麼你知道貓咪絕育有什麼好處嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
有必要為貓咪絕育嗎？
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貓咪為什麼要絕育我們可以從貓咪絕育的好處來分析：
首先，不管是公貓還是母貓，做完絕育手術之後都可以減少生殖疾病發生的機率。對公貓來說可以避免因發情造成睪丸腫瘤、攝護腺肥大等問題。另外，頻繁發情的公貓最容易得泌尿系統閉塞，因為有分泌物堵住了，絕育手術可以從根本上解決這個問題。
對母貓來說，發情頻率過高會造成卵巢囊腫，生育過的貓咪更會有子宮蓄膿、乳房腫瘤、卵巢腫瘤、子宮肌瘤等問題。為貓咪實施絕育手術可以從根本上減少貓咪的健康隱患，是對健康有好處的。
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其次，貓咪在絕育之後，就不會在感染通過性行為傳播的疾病，如貓愛滋等等。而且，絕育後的貓咪就不會在發情，那麼發情時候的麻煩和困惱也就消失不見。
此外，貓咪絕育可以很好的避免盲目的繁殖，防止流浪貓的數量增加。貓咪發情的時候會叫春，會偷偷流出戶外尋找異性的伴侶，而做完絕育手術的貓咪就不會如此，因此盲目繁殖的機率就降低了。
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