貓耳蟎高傳染易復發　症狀辨識到徹底治療全攻略：按時驅蟲是關鍵

貓耳蟎是一種常見的疾病，春夏季氣候溫暖尤為高發，且具有高度傳染性。雖然貓耳蟎不是什麼大病，但是容易反覆，想要徹底治好還是需要花費一些精力和時間的。如治療不及時，會繼發細菌感染，引起貓咪的耳部炎症，嚴重的還會引起腦炎等疾病，甚至失聰。



為了貓咪的健康，一旦發現貓耳蟎病，必須要及時採取治療措施！

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一、如何簡單判斷是不是貓耳蟎？

1、貓咪耳朵裏面有黑褐色的油脂蠟狀物，有點類似咖啡渣。



2、耳部奇癢，貓咪不時用後爪抓撓耳部，甚至有撓破的傷口出現。



3、貓咪經常甩頭，試圖將耳朵裏的髒東西甩出來。



4、靠近貓咪耳道處，會有一股惡臭味！



如果貓咪有以上任何症狀，鏟屎的就要提高警惕，注意貓咪是不是在遭受耳蟎的侵擾。當然某些類型的細菌感染，也會有類似貓耳蟎的症狀。如果你不確定，到底是細菌感染還是貓耳蟎，最好先去醫院做下化驗。因為只有找準病因，對症下藥，貓咪的病情才能盡快恢復。

二、確診貓耳蟎後，該怎麼做？

1、如果家裏一隻貓確診有耳蟎，立刻隔離其他貓狗，防止交叉傳染。



2、把貓咪用過的物品全部進行清洗，並且放在太陽底下晾曬。不能清洗的，可以用紫外線燈進行殺菌。



3、準備清理洗耳水、耳膚靈、棉花棒



清洗步驟：

1）將適量洗耳水滴入貓咪耳道後，進行半分鐘按摩，讓附着在耳道的異物能脱落，按摩後鬆手，貓咪會立刻甩耳，將甩出的液體和黑色異物用紙巾擦拭乾淨後進行下一步；（洗耳水隨便哪一款都可以，這一步是為了後續耳藥更好地吸收）



2）將棉籤深入外耳廓，將多餘的液體擦拭乾淨，準備塗藥；



3）給耳膚靈裝上延長管，因為貓的耳道是L型的，所以一定要將耳朵提起來後將藥滴入耳朵內部，大約一個黃豆粒大小就可，滴完後輕輕按摩耳根，塗藥就算完成了。



注意事項：有些鏟屎官覺得貓咪耳朵裏的分泌物有所減少，就立刻停止用藥，這樣很容易導致貓耳蟎反覆，最好是貓耳恢復健康後，再多用幾天藥，防止還有蟲卵！

三、健康貓咪如何預防貓耳蟎？

貓耳蟎徹底治癒後，是不是就不會復發了？並不是！貓耳蟎屬於寄生蟲感染，只要有寄生蟲存在貓咪就有感染的風險，所以鏟屎的一定要給貓咪按時驅蟲。

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