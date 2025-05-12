貓咪烘乾箱好用？獸醫提醒全程盯避免意外：不能離開超過2分鐘

現在越來越多飼主在幫貓咪洗完澡後，會選擇使用「烘乾箱」把毛烘乾，既省時又方便。但你是否也曾擔心過：把貓咪關在一個密閉的箱子裡，真的安全嗎？對此，大陸網紅獸醫張旭日前於微博提醒，烘乾箱本身「理論上沒有危險」，但有一個絕對不能忽視的重點：「飼主必須在旁邊盯著！」



他表示，再安全的機器都有可能故障，即便機率只有萬分之一也不能大意。使用烘乾箱的時候，飼主千萬不能離開貓咪超過「2分鐘」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（微博）

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暫時離開接個電話沒關係，但出去上廁所半小時是不行的！不管同時使用幾台烘乾箱、在幫幾隻貓烘毛，前提都是「全程要有人盯著」，一旦機器異常或貓咪身體不適，有人及時發現問題、馬上關機、把貓咪抱出來，就能避免悲劇發生。

為什麼不用吹風機（風筒）就好了？

風筒聲音大，往往會嚇怕貓咪。（AI生成圖）

不少人疑惑：「不能就直接用吹風機吹一吹嗎？」張旭也從貓咪心理層面解釋，為什麼「烘乾箱」是比較友善的選擇。

他表示，貓咪對於聲音極為敏感，吹風機做得再怎麼靜音，都不如烘乾箱來得安靜。再來，吹風機的風是集中猛吹，不但聲音大、氣流也強，貓咪毫無藏身之地，整隻暴露在桌上，就像是一個害羞的人被迫裸體站在大街上，對敏感的貓來說，簡直壓力爆表。

相對地，烘乾箱的風是從四面八方均勻地吹來，風力溫和、不刺激，而且箱內空間可以讓貓縮在牆角、背靠著牆，加上可以關燈，整個環境更讓貓咪安心。

如果你家的貓性格膽小、容易緊張，烘箱會是比較溫和的選擇。如果貓咪性格大膽，可以讓牠嘗試使用吹風機，甚至如果是短毛貓，其實有時連烘毛也不用，直接用乾毛巾擦一擦就可以了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】