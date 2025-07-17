養狗狗後沒自由？5件再也不能做的事令生活大變樣　準飼主請三思

「沒想到養狗會讓生活變那麼多」、「自己的時間幾乎沒了」……很多人養狗之後，才開始抱怨生活出現180度大轉變。其實，養狗絕對是件幸福又有意義的事，但也代表你得放棄很多原本的自由與便利。



日本資深飼主しおり，根據自身經驗總結出「養狗之後可能無法再做的5件事」，建議所有準飼主在養狗之前，一定要好好思考清楚！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有了狗狗的陪伴，有些事可能你要作出改變（點擊瀏覽）👇👇👇

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1. 夜生活Bye Bye

養狗之後，早晚的遛狗時間成了固定行程，如果你習慣應酬晚歸，不僅會耽誤狗狗的運動時間，還可能讓牠因為長時間等待而產生壓力，進而影響健康。換句話說，曾經精采的夜生活，可能得就此畫下句點。

2. 說走就走的旅行？想太多了

想要來場說走就走的旅行？那得先安排誰來照顧狗狗。雖然可以選擇寵物旅館或請親友幫忙照看，但長時間託付，對狗狗和親友都是一種負擔。即使現在有些越來越多寵物友善的旅宿，但限制仍多、選項有限，旅行的自由度仍會大大降低。

3. 賴床、回籠覺？很難喔

喜歡賴床的人，可能要做好心理準備。早上，狗狗需要你帶牠去散步，幫牠準備早餐，這些都不能偷懶，也不能延後。如果你還想賴床睡個回籠覺，狗狗可不會體諒你，只會用滿滿的熱情把你舔醒。

4. 生活節奏，再也不能任性

臨時想要跟朋友聚餐、周末來個小旅行？很抱歉，家裡有隻毛孩在等你，牠需要你帶牠出門放電、生病時需要你請假帶牠去看獸醫。你的生活規劃，從此將會圍著牠團團轉。

5. 家裡永遠整潔？不可能

狗狗一進家門，傢俱可能被牠咬壞、垃圾桶可能被翻倒、到處佈滿牠的毛髮。你甚至得重新挑選香氛、植栽與裝潢，避免刺激性氣味或有毒成分對牠造成傷害。

想當狗狗爸媽的你，請先好好問問自己：我準備好調整生活，為狗狗付出一切了嗎？當你能自信地回答「我準備好了」，才能帶給狗狗一個幸福又溫暖的家。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】