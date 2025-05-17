甚麼狗狗最好養又聽話？很多人推薦牠：智商高溫順還樂意陪小孩

家裏養寵物狗狗的人應該都能明白人與寵物之間的感情，寵物犬們雖然不會說話，但是牠們卻能夠用牠們最熾熱的感情來溫暖我們的心靈。



在生活中，雖然說牠們是作為一隻寵物陪伴在我們的身邊，但更多的是像親人一樣和我們相處在一個大家庭裏，所以現在養寵物犬的人也是越來越多了，但是針對這麼多品種的寵物犬，我們在選擇餵養寵物犬的時候，都想要了解一下甚麼狗最好養又聽話，所以今天我們就針對這個問題，帶大家了解一下甚麼狗最好養又聽話。 ►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在你心目中，哪種狗狗最聽話又好養呢？（unsplash@hendo-wang）

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1. 貴婦犬

貴婦犬 （unsplash@jarad-lee）

要說到甚麼狗最好養又聽話，首先我要給大家推薦的是貴婦犬，貴婦犬作為一隻小型犬，牠們不僅有着非常可愛的毛茸茸的外表，吸引到很多小孩子們的喜歡。其次牠們的智商也是小型犬中數一數二的聰明，牠們能輕鬆的領會主人們的眼神以及主人們的一個手勢。

2. 金毛犬

金毛犬 （unsplash@john-price）

金毛犬又稱金毛尋回犬，金毛犬可以說是寵物犬界中最溫暖的存在了，大暖男的稱呼非他莫屬，我們經常也能在短視頻App中看到關於金毛犬感人的視頻，所以要說甚麼狗最好養又聽話，那麼金毛犬也是一個不錯的選擇。

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3. 邊境牧羊犬

邊境牧羊犬（unsplash@robin-jonathan-deutsch）

邊境牧羊犬在生活中又被我們稱之為邊牧，邊牧的智商可以說是狗狗中最聰明的一個了，因為邊牧的血統中就含有牧羊的技能，所以如果家中有小孩子們的話，牠們是很樂意幫助我們看管小孩子的，比較適合家裏有小孩子的人餵養，也是一種好養又聽話的寵物犬。

以上我們提到的貴婦犬、金毛犬、邊境牧羊犬，就是我為大家盤點的關於甚麼狗最好養又聽話的相關答案，這三種狗狗不僅聰明，而且也非常的溫順，不知道各位小夥伴們喜不喜歡這三種寵物犬呢？

如果你想養一隻好養又聽話的狗狗，就可以從這三類品種的狗狗們中間選擇餵養，最後希望大家都能夠收穫一隻屬於自己的寵物犬。

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