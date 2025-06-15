狗狗忠誠貓咪嫌貧愛富？科學家揭寵物性格謎團：依戀表達方式有異

狗和貓在人們的印象中是不一樣的，人們對狗、貓的評價也不一樣。狗忠誠不離不棄，然而貓則孤傲嫌貧愛富。然而，寵物狗和寵物貓都是人們非常喜歡的寵物，那為什麼狗狗和貓咪有如此的差別呢？為什麼貓咪沒有狗狗忠誠呢？



曾經，俄羅斯科學家在研究中得出的結論是：狗是可以被訓練的，可以按照人的指令行動；而貓則是竭力按理性思維，而不是按照人的指令行動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你喜歡貓咪還是狗狗？（AI生成圖）

狗狗忠誠貓咪嫌貧愛富？

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有人喜歡貓，是因為貓咪有自己的主見，有的時候不會完全按照主人的意思行事。當然這種情況也會讓貓在人們心目中留下不忠誠的印象。

大多數狗狗都喜歡親近主人。（AI生成圖）

現實生活中也證實，狗不嫌家貧，而貓咪卻會嫌貧愛富。對於寵物狗來說，不管主人是富翁還是窮人，只要認定主人就是不離不棄不會改變的。然而對於貓咪來說，如果牠找到更好的生活環境，那牠就可能離開又髒又小的地方，去過更為舒服的日子。

貓咪比較自我，更有個性。（AI生成圖）

然而貓咪和狗狗也都有自己的特點。比如說，貓和狗狗都會精心的餵養自己的幼崽，會百般呵護自己的幼崽。而且狗狗和貓也都希望取悅自己的主人，得到主人的關心，只是狗狗獲取主人的慾望更強烈，表現更激烈一些，而貓咪總是保持着一份驕傲和高貴。

其實，貓和狗都對主人有着一種依依不捨的眷戀，只是牠們的表達方式不同而已。

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