貴婦狗是天生的膽小鬼嗎？從小進行環境鍛煉可減少害怕克服恐懼

貴婦狗喜歡吃，玩，陪伴主人散步，在進行這些行為表現時，犬心情舒暢，充滿喜悦。犬也有其恐懼、害怕的心情。犬究竟害怕什麼呢？專家觀察發現，犬害怕聲音、火、光與死亡。



未經訓練的貴婦狗對雷鳴及煙火具有明顯的恐懼感。還有飛機的隆隆聲、槍聲、爆炸聲及其他類似的聲音。

貴婦狗是天生的膽小鬼嗎？（unsplash@lawrence-makoona）

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貴婦狗在聽到劇烈的聲響時，首先表現被這突如其來的巨響震驚，接着便逃到牠認為安全的地方去，如鑽進屋檐下或房間裏，縮着脖子鑽到狹小的地方伏地貼耳，一副膽顫心驚的模樣。只有聲音停止，牠們的心情才得以平靜。這種對聲音的恐懼行為，是一種先天的本能，是犬野生狀態下殘留的心理，但這種本能是可人為改變的。

要克服犬的這種恐懼心理，從仔犬時便應進行音響鍛鍊，以適應這種刺激。除聲音外，怕光的犬也相當多，這也源於自然現象中的雷聲及閃電。

此外，大多數犬都討厭火，但並不達到恐懼的程度。主要是對於自然現象的本能恐懼，而比這些本能恐懼更為強烈的是生命現象中的死亡。

多進行環境鍛鍊，狗狗的恐懼心態便會被克服。（unsplash@tuomas-harkonen）

在日常生活中，我們經常見到貴婦狗恐懼心理的外在表現，例如，犬怕汽車，怕會動的玩具等等。然而，只要從小進行環境鍛鍊，在其社會期多接觸一些事物就能減少、甚至消除這些恐懼心態。

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