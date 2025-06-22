狗狗吃屎原因揭秘　吃便便是缺營養自救？出現這些情況必須干預

一般來說，會造成狗狗吃屎的行為，可以略分為動物天性、行為反應和生理反應等三大因素。



就動物天性來說，有照顧過小狗、小貓甚至小孩的人都知道，剛出生的小動物不會自己大小便，必須依靠母親一邊舔食一邊大小便，這除了可以保持環境清潔外，更可以防止味道外泄，避免引來其他動物的捕獵，以保護自身安全，因此，只要狗狗覺得有威脅感時，常會吃掉自己的糞便以增加安全感。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗會透過咬食的方式來檢視這些東西能不能吃（luiza-sayfullina@unsplash）

此外，狗狗本身是以超級嗅覺來覓食，並以咬食的方式來檢視這些東西能不能吃，所以，有些狗狗會把屎這種有味道、又可以吃掉的東西定義為食物。若從行為反應來說，家長對狗狗施予不正確的訓練，極易讓狗狗產生錯誤的反應。

汪星人會去吃便便的原因有許多：

最常見的是當家長看到狗狗在不該大便的地方亂大便時，常會拉住狗狗的頭、強壓牠的鼻子去聞大便，再對狗狗一番斥責甚至毆打，家長以為這樣的動作是告訴狗狗不可以亂大便；但對狗狗而言卻可能是──主人進門、看到大便、生氣、抓住他、結局是被怒罵或毆打。換作我是狗狗，也會認為唯一能避免被罵或被打的方法，就是消滅證據──吃掉自己的便便。

有的狗狗，則是因為生理反應導致此種行為，特別是當狗狗消化吸收功能出問題時，排出的便便會含有大量的蛋白質、碳水化合物等養份，鼻子靈敏的狗狗會認為牠的便便是食物而將它吃掉。

另外，若狗狗有嚴重的腸胃寄生蟲也會影響腸胃的吸收，使得養分吸收不完全，使得便便含有大量的營養，狗狗則當然會其視為食物。

若是狗狗營養不均衡，則可能在飢不擇食的情況下，出現吃大便的行為。有些家長因聽從寵物店商人或他人建議，一天只餵食狗狗一餐，或對狗狗進行限食動作，使狗狗因飢餓而吃便便，而若因食物中缺乏纖維、鹽類、鈷或磷等微量元素，造成狗狗無法某些養份不足，只好回收自己的便便來獲取養份。

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