乖巧布偶貓突然嗷嗷亂叫 背後原因令人失笑 鏟屎官沒餵晚飯？
撰文：貓與愛的世界
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網友@eleven11neko 家的小貓非常乖，從不亂叫。但這天晚上也不知道咋回事，一直嗷嗷叫。
網友就猜測牠可能是晚飯沒吃飽→→第一天嘗試給貓減肥，減少了一兩克的貓糧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但他又不確定，畢竟飯也沒少太多。
於是準備了小貓咪訓練用的按鈕，這個按鈕就是想吃東西的時候貓咪可以按。
結果…咪
貓咪狂踩按鈕：給我吃個夠！（eleven11neko@X）
餓餓餓餓餓餓死咪了！
好吧，小貓的胃就是稱，就算少吃一粒貓糧也能察覺出來哈哈~
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