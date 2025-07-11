乖巧布偶貓突然嗷嗷亂叫　背後原因令人失笑　鏟屎官沒餵晚飯？

網友@eleven11neko 家的小貓非常乖，從不亂叫。但這天晚上也不知道咋回事，一直嗷嗷叫。



網友就猜測牠可能是晚飯沒吃飽→→第一天嘗試給貓減肥，減少了一兩克的貓糧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 7

但他又不確定，畢竟飯也沒少太多。

於是準備了小貓咪訓練用的按鈕，這個按鈕就是想吃東西的時候貓咪可以按。

結果…咪

貓咪狂踩按鈕：給我吃個夠！（eleven11neko@X）

餓餓餓餓餓餓死咪了！

好吧，小貓的胃就是稱，就算少吃一粒貓糧也能察覺出來哈哈~

延伸閲讀：8歲貓咪因面上特殊斑紋無人領養 最終憑親人有禮貌迎來温暖結局（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】