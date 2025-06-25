心愛虎斑貓去了彩虹橋　店主遇新貓走出陰霾延續愛：齊守護這個家

2022年，一隻虎斑貓自顧自地走進了一家披薩店，牠很禮貌，沒有打擾客人，跑到休息區的角落裏睡覺。



身為店主的網友看牠可愛，就將小貓收養了，取名「伊藤」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

伊藤的到來，讓開了52年的披薩店煥發活力，顧客們都很喜歡牠，網友也把牠當成店裏的吉祥物。

然而，小貓咪的陪伴太過於短暫，2024年5月，伊藤被確診淋巴癌，儘管經歷了十幾次的化療，還是沒有堅持下來，在今年3月底回了喵星。

伊藤離開後，網友整日以淚洗面，她覺得是自己的錯，是自己讓牠吃不喜歡的抗癌藥，加重了身體和心理負擔，才早早離開。

實在是太傷心了，網友就只能想方設法地去轉移注意力，她做了很多伊藤的周邊，天天看，邊看邊哭。

有顧客看不下去了，說：

「如果你一直哭的話，那去了天堂的伊藤每天都是陰雨天。」

她才稍稍好了些，也開始思考到底如何釋懷寵物的離世。

網友突然想到帶伊藤火葬的那天醫生說的話，他說：

「您可能不會立刻這樣做，但我希望您重新養一隻寵物，並像愛伊藤一樣愛牠。」

小貓咪離開帶來的傷痛就讓另一隻貓的來到來治癒吧！她嘗試去看各大領養平台，但一直都沒有心動的貓。

直到伊藤忌日的那天，朋友救下了4隻小貓，問她要不要。網友很猶豫，但還是去跟貓咪見面，並對其中的一隻小貓一見鍾情。

她說：

「那種感覺就很奇怪，我做事常常猶豫不決，很難下定決心，但看到那隻貓的時候，我就想養牠。」

於是，網友將小貓帶回了加，取名「小栗子」。

新貓咪的到來，令整個Pizza店更有活力！

+ 20

栗子和伊藤的性格和習慣截然相反，牠不是伊藤的替身，反而像是一種繼承，繼續替伊藤來愛鏟屎官，來守護這個家。

網友在小栗子的陪伴下，逐漸開朗，但她還是沒有忘記伊藤。

她說：

「如果有轉世，我會很開心，伊藤是隻善良的小貓，應該去了很好的地方。如果沒有，那我希望伊藤跟神打好關係，再等一等我，等我死後，接我去天堂。」

延伸閲讀：小貓咪失蹤16年後 竟奇蹟地回到主人身邊 貓奴哭爆：牠還認得我（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】