土耳其流浪貓媽帶患病小奶貓到診所求醫　獸醫：孩子健康最重要

最近，土耳其的一家動物診所發生了一件非常有愛的事情：獸醫@Celal Han Şahin 早上上班，剛到診所門口，就看到一隻流浪貓媽叼着小奶貓搖搖晃晃地朝着診所大門走去。



他意識到這對貓母子可能需要幫助，立刻開門將牠們迎了進來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓媽媽叼來的小奶貓有4隻，其中一隻眼睛輕微感染，稍微用點藥就沒什麼大礙。

Şahin給奶貓治療了一下，還提供了附加服務→→給貓媽媽檢查，發現牠很健康。

後來，獸醫將治療後的小奶貓還給了貓媽，牠們母子快樂地離開了。

獸醫為流浪貓母子治療經過：

雖然治療流浪貓並沒有什麼收入，但醫生表示：身為獸醫，首要任務就是幫助動物恢復健康，無論是流浪貓還是寵物，對他們來說都是一樣的。

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