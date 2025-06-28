不想貓咪獨守空房　主人豪花17萬帶牠們坐飛機周遊列國：羨慕

美國伊利諾州的一個小哥很喜歡旅行，經常出國玩。



直到，他2023年養了兩隻小貓，就被拴家裏了……

但他不想因為貓放棄旅行，也不想讓貓獨自在家，便決定帶貓一起出遊，並開始對小貓進行訓練，讓牠們逐漸適應外面嘈雜的環境和陌生人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

等貓咪們準備好後，小哥給貓預訂了寵物友好航班，並辦理好相關的乘機手續，帶牠們搭乘飛機。

看起來很有經驗，乖乖乘坐飛機的貓咪。（louieandtodd@tiktok）

當時咪才4個月，第一次坐飛機都很淡定，這給小哥很大的信心，並徹底開展了帶小貓到處玩的計劃。

就這樣，小貓陪着主人跑了很多國家，牠們越來越適應，上飛機不吵不鬧，想上廁所就拍拍兩腳獸，小哥就會帶牠們去衛生間使用便攜式廁所。



小哥後來又養了新的小貓，旅行隊伍逐漸壯大。

雖然帶貓一起出國，每次都要多花個四五千港幣，這麼多年累計多花了十七萬多港幣，小哥卻覺得非常值得，未來會繼續帶寵物一起出國玩~

嗚嗚，羨慕了~

貓外出旅行時裝秀

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