醜萌下水道老鼠真面目竟是可愛貓咪？獸醫：真菌感染致毛髮斑駁
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
美國印第安那州（Indiana）「迪卡爾佈人道協會」（DeKalb Humane Society, DHS）日前救援了一隻相當特別的毛孩，渾身毛髮斑駁、模樣邋遢、眼神中寫滿故事，外表乍看並不討喜，甚至還被取名叫做「下水道鼠」（Sewer Rat），但牠卻是一隻貨真價實的貓咪。
DHS在臉書發文表示，第一次看到這隻貓咪的時候，就像是剛從鬼片場景爬出來一樣。被推斷是被貓媽媽遺棄，孤零零地待在拖車停車場的馬路中央，全身都是癬，看起來極度不舒服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
經過獸醫檢查後確認，這隻「下水道鼠」正與嚴重的真菌感染搏鬥，導致牠毛髮斷裂脫落，皮膚紅腫乾裂。然而就算這麼痛，牠依然性格溫馴，是個會主動靠在人類胸口撒嬌的小天使。
目前這隻貓貓正在寄養家庭療養，等待收養與未來的絕育手術。雖然牠可能不符合一般人對「夢幻貓咪」的期待，但 DHS相信，總會有人願意給這隻「半熟小怪物」一個機會，希望大家都能看到牠外表底下堅強又可愛的一面。
延伸閲讀：肥貓拒絕愛的抱抱 痛苦掙扎秒摔地 爺爺心疼哀號：我的乖孫啊（點擊連結看全文）
+3
橘貓主動撲向男童求包養 義工解開一見鍾情背後真相：同色系魅力被棄三色貓蛻變之路 322g靠愛與關懷逆襲成長：甜度爆表爭搶領養虎斑貓不爽貓床被水獺毛公仔佔領 狂揍狠甩畫面笑翻：這是朕的床收容所貓咪主動出擊 熱情掛外套不撒手 締造2分鐘極速收養神話巴掌大早產貓咪似小老鼠般 6個月華麗逆襲 見證生命頑強奇蹟流浪貓身體殘疾仍勇敢面對各種挑戰 開朗親人性格輕鬆覓得好家庭流浪貓爬窗撒嬌喵叫求包養 直球攻勢打動貓奴：幸福要靠自己爭取
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】