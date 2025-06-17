醜萌下水道老鼠真面目竟是可愛貓咪？獸醫：真菌感染致毛髮斑駁

美國印第安那州（Indiana）「迪卡爾佈人道協會」（DeKalb Humane Society, DHS）日前救援了一隻相當特別的毛孩，渾身毛髮斑駁、模樣邋遢、眼神中寫滿故事，外表乍看並不討喜，甚至還被取名叫做「下水道鼠」（Sewer Rat），但牠卻是一隻貨真價實的貓咪。



DHS在臉書發文表示，第一次看到這隻貓咪的時候，就像是剛從鬼片場景爬出來一樣。被推斷是被貓媽媽遺棄，孤零零地待在拖車停車場的馬路中央，全身都是癬，看起來極度不舒服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

義工救援一隻被取名為「下水道老鼠」的貓咪，身體因為生病而多處掉毛。（facebook@DeKalb Humane Society）

經過獸醫檢查後確認，這隻「下水道鼠」正與嚴重的真菌感染搏鬥，導致牠毛髮斷裂脫落，皮膚紅腫乾裂。然而就算這麼痛，牠依然性格溫馴，是個會主動靠在人類胸口撒嬌的小天使。

義工救援一隻被取名為「下水道老鼠」的貓咪，身體因為生病而多處掉毛。（facebook@DeKalb Humane Society）

目前這隻貓貓正在寄養家庭療養，等待收養與未來的絕育手術。雖然牠可能不符合一般人對「夢幻貓咪」的期待，但 DHS相信，總會有人願意給這隻「半熟小怪物」一個機會，希望大家都能看到牠外表底下堅強又可愛的一面。

義工救援一隻被取名為「下水道老鼠」的貓咪，身體因為生病而多處掉毛。（facebook@DeKalb Humane Society）

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