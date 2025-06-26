貓咪偷渡集裝箱　越洋跨海3周後才被發現　網民：換國籍還有新家

Hello，大家好，這裏是還沒有想好開場白的小番茄~

最近，發生了一件貓咪偷渡的大事！



美國中西部動物管控的工作人員接到了一則求助電話，對方表示有一隻來自中國的小貓需要救援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大家非常震驚，要知道這裏可是明尼蘇達州，離中國很遠很遠了，你這求助的有點離譜吧。

但隨後，求助者表示：差不多一個月前，一個運輸集裝箱從中國的港口出發，跨越了太平洋，耗時3個多禮拜抵達了明尼蘇達州奧克代爾（Oakdale）的一家公司。

工人是在卸貨的時候才發現集裝箱的貨盤下面竟然有一隻貓，牠還活着，但看起來很需要幫助！

大家更震驚了，要知道在海運途中，集裝箱一直處於密封狀態，也就是說小貓被困了也差不多有3周多的時間。

集裝箱裏還沒吃沒喝的，牠咋活下來的？有人猜測牠可能是靠捕捉集裝箱裏的老鼠喝冷凝水求生的。

當然咋活下來的已經不重要，重要的是讓牠繼續活着！工作人員立刻趕到現場，通過誘捕將貓貓抓獲並送到了救助站。

小傢伙生命力真的很頑強，經過醫生檢查，發現牠除了營養不良和缺水外並沒有大礙。

目前，貓貓已經被送到寄養之家，等身體恢復之後會被安排領養。

小貓遠渡重洋的故事不斷地在網上發酵，不少網友很佩服小貓的毅力，稱讚牠是女戰士。

還有很多人忍不住調侃起小貓咪：

「貓：從那之後，我再也沒聽過別人叫我咪咪，這邊的人只一味的kittykitty，也不知道在叫誰！」

「貓：我問過媽祖了，她說可以去可以去！」

「喵：一直游到護照變藍。」

「小貓趕快學英語吧，不然人生地不熟的，到那裏沒辦法跟當地喵交流。」……



話說，小貓真的容易當「偷渡客」！

之前國內一隻8個月大的橘溜進集裝箱，45天後在意大利米蘭被發現。

又一隻偷渡小貓（貓與愛的世界提供）

當時，小貓也被推測是捉老鼠喝點冷凝水存活的，後來牠被送到米蘭的一家救助站，被人領養了。

當時不少人都說：

「咪真·憑一己之力換了個國籍。」

「橘大難不死，必有後胖……」



至於後續胖沒胖，這個…橘座應該差不了，據說在救助站恢復沒兩天飯量大增圖片

小貓不止能偷摸跨國，還能跨省哦！

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前不久，一位網友在家總聽見貓叫，找半天又找不着，最後將目光鎖定在了網購回來的櫃子快遞箱中。

因為快遞還沒着急拆封，箱子封得很嚴實，要不是快遞箱裏隱隱約約總有貓叫聲，她根本就想不到裏面會有貓。結果抱着懷疑的態度把快遞一拆…

好傢伙，還真有貓！她心裏直納悶：咋回事，買櫃子還送貓啊？網友立刻跟賣家聯繫，可對方表示也不知道貓哪來的。

她便推測小貓可能是流浪貓，工廠打包的時候躲進了櫃子裏，然後一起被髮了過來。

後來，網友覺得跟貓很有緣分，帶牠檢查完身體後就收養了。

……

小貓「偷渡」也能理解，因為貓這種生物真的很擅長躲藏，而且很喜歡躲在犄角旮旯，人不注意的情況下，就容易發生此類事件。

但還是要提醒大傢伙，不是所有的「偷渡喵」都這麼幸運，所以說，平時打包行李啥的請多檢查哦~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】