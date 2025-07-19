法鬥聽音樂叼玩具跳起踢躂舞　舞王降臨萌到觀眾拍爛手掌

撰文：狗與愛的世界
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網友@carliecrom 家養了隻法鬥，名叫「丹尼斯」（Dennis）。

丹尼斯有個特殊的技能，就是會跟隨着音樂起舞，於是，這個技能被命名為了「tippy tappy happy dance」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

丹尼斯跟住音樂跳起來（點擊圖片瀏覽牠的舞姿）👇👇👇

從畫面中可以看到，可愛的丹尼斯只要一聽到音樂，就會叼起自己的玩具，聽着音樂開始跳舞。

▼▼更多丹尼斯生活照▼▼

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最可愛的是，丹尼斯的前腳伸直還會像在跳踢踏舞一樣，跟着節拍跳上跳下。

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咱就是說，也太可愛了吧！

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