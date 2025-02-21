結賬時狗狗都以渴望眼神盯著　1乖巧舉動獲網民激讚：太有儀式感

這隻黑色拉不拉多名叫「馬拉奇」（Malarkey），牠最喜歡做的事情之一就是幫主人拿收據，而且，一定要讓牠親口從自助結帳機台撕下才可以。



從畫面中可以看到，主人在結帳機台前猶豫了許久，但在愛犬的視線下，還是選擇了「索取收據」的選項。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一雙渴望的眼神（tiktok@belongingwithdogs）

要不要收據好呢？（tiktok@belongingwithdogs）

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馬拉奇開心壞了，先是有禮貌的回頭望了主人一眼，在確定她同意後，才張口把那張紙條咬走，然後乖巧的把收據塞回媽媽的手上。

汪：媽媽快讚我（tiktok@belongingwithdogs）

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主人表示，平時的馬拉奇是隻活力旺盛的大狗，喜歡在大草地上奔跑，有時也會搗蛋拆家，把枕頭撕開並把棉花咬得到處都是。

馬拉奇與枕頭大戰：

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而牠咬收據的貼心舉動也是受到了許多網友們的稱讚：

「牠希望能幫你忙，多可愛啊！」

「那個眼神在說：偶可以拿嗎？」

「噢，我受不了牠那雙眼睛。」



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