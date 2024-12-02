法鬥界羅密歐與朱麗葉　小情侶終於重逢　思念感情寫在臉上：想你

撰文：狗與愛的世界
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網友家養了一對法鬥小情侶，名字分別是「羅密歐」和「朱麗葉」，感情非常要好。

前段時間，羅密歐因為不舒服，住了3天的院。

這是這對小情侶分開最久的一次，朱麗葉難過壞了，每天都垂頭喪氣的，看起來一點精神也沒有。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠就是朱麗葉（Juliet）（tiktok@inmomentslikethese）

而當羅密歐回來時，牠也是第一時間就迎了上去：

你終於回來啦！

點擊圖片看看「羅密歐」與「朱麗葉」再次見面的一刻：

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朱麗葉滿臉擔心的聞了聞羅密歐，似乎是在確定對方是否安好。

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而被主人抱在懷裏的羅密歐呢，則是不停在掙扎想要下地，迫不及待都寫在了臉上...

嗚嗚嗚好暖，也希望兩個小傢伙可以永遠永遠在一起～

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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