性格古怪法鬥犬被退貨3次　義工1個反向操作　讓牠秒成焦點有新家

收容所一隻法鬥因為其古怪的性格慘遭兩任主人退貨，收容所不遺餘力為牠找新家，兩個禮拜後又還是面臨退貨命運，但法鬥並沒有因此氣餒，還靠著自己的天賦在收容所逆轉狗生，迎來屬於自己的真正幸福。



根據《The Dodo》報導，美國紐約州尼亞加拉收容所（Niagara SPCA）有一隻非常出名的法國鬥牛犬名叫拉菲（Ralphie）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

收容所一隻法鬥因為其古怪的性格慘遭兩任主人退貨，收容所不遺餘力為牠找新家。（instagram@ralphieland）

牠因為古怪的個性遭到第一任飼主拋棄，第二任飼主從收容所挑選牠回家後，過沒幾個月便火速退回收容所，直呼

這種狗就是惡魔，根本沒人敢養。

所方為了讓拉菲的狗生能夠獲得一絲轉機，在2023年年初利用反向操作的方式，在官方臉書粉專貼出「惡魔狗狗在找家」的貼文，希望透過網路的力量為牠找到新家，果不其然貼文一出變成為熱議焦點，拉菲很快的便邂逅了牠的第三任新飼主。

，兩個禮拜後又還是面臨退貨命運，但法鬥並沒有因此氣餒，還靠著自己的天賦在收容所逆轉狗生，迎來屬於自己的真正幸福。（facebook@Niagara SPCA）

但好景不常的是，可能是拉菲的脾氣真的太詭異了，在牠到了新家後不到兩周，又被第三任飼主退回收容所，原因還是「這隻狗的個性太古怪，我們無法跟牠相處」，收容所感到十分無奈都決定要放棄牠了。非常有個性的拉菲知道自己到哪都沒人要，卻沒有因為這樣氣餒，反而在收容所玩出了牠的新花樣，那就是成為一名「狗狗滑板選手」，這一切的起因要歸功於一位寵物訓練師傑森（Jason Lin）。

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傑森當初是收容所受雇來負責矯正拉菲行為的專業犬類訓練師，他與拉菲第一次接觸時就發現了這隻狗狗身上的特長，那就是總是充滿活力、彷彿不會斷電一般，他先讓拉菲從簡單的特技訓練開始，包含簡單的指令等，後來他發現拉菲很喜歡運動，就拿來滑板給牠試試看，沒想到拉菲很好的發揮了牠的運動天賦，經過幾個月的訓練，如今的拉菲已經成為一名相當厲害的狗狗滑板玩家，能夠聽從指令在路上玩滑板，享受奔馳的樂趣。

也正是因為這樣，拉菲終於擺脫了「收容所極惡犬」的惡名，順利成為了傑森的伴侶犬，如今傑森經常在臉書分享拉菲的日常生活，包含牠帥氣的滑板英姿，吸引不少網友大讚。傑森表示，訓練拉菲這樣的狗狗最需要的就是愛心跟耐心，「還要會一點哄騙的技術」，面對調皮的狗狗只要發現牠們的天賦，就能夠好好訓練牠們。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】