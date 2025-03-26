老爺爺拿著狗狗零食投餵路過汪星人　溫馨互動背藏充滿愛意原因

這天，網友在路邊看到一個爺爺，對方手裏拿着一包狗狗零食，每當有狗狗經過這裏，他就會主動招呼，過去投餵狗狗。



汪：好像有好吃的東西（youtube）

甚至，就連遇到有人開車載狗狗經過，爺爺都會主動跑到車窗旁投餵，可以說，簡直就像汪界的聖誕老人一樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而當網友將這段畫面分享到網上後，爺爺的家人也是現身說明了情況。

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原來，爺爺一直都很喜歡狗狗，也特別想要一隻獨屬於自己的，但無奈，奶奶卻對狗狗嚴重過敏。

爺爺雖然有些難過，但還是接受了這個情況，但他並沒有打算放棄，而是選擇在路邊投餵...

老爺爺充滿大愛（youtube）

嗚嗚嗚，好有愛的故事，爺爺愛奶奶，爺爺愛小狗，太幸福了！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】