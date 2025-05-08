活潑狗狗絆倒主人後逃逸　更叼走髮圈當勝利品　網民：已預謀很久

網友家養了只名叫「蒂莉」（Tilly）的汪星人，性格超級活潑。



這天，網友與朋友一起帶着蒂莉去親近大自然，結果沒想到的是，小傢伙玩的太嗨，奔跑過程中竟然不小心用牽引繩絆倒了主人的腳！

Tilly用遛狗繩，把主人弄翻在地上。（tiktok@hayley.sibley）

一連串的大動作，很難不讓人感到是有預謀的！

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然而，蒂莉並沒有意識到任何不對，牠似乎認為這一切都是場遊戲，於是，場面便開始逐漸混亂了起來。

蒂莉在樹下開心地奔跑，背上的牽繩也在地上跟着牠隨意拖行。

搶走髮圈的大盜！（tiktok@hayley.sibley）

當蒂莉轉頭髮現媽媽跟自己一樣躺在地上後，於是，立馬跑去找她玩耍，然後順口叼走了對方馬尾上的髮圈肇事逃逸...

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咱就是說，真的很像是預謀已久誒！

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