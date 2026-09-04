帶新貓回家怕受驚過度？專家教正確安撫法　最少等待10天才能洗澡

在日常飼養過程中，防止貓咪出現應激（受驚）反應也是我們需要留意的問題。



貓咪天性膽小，看見陌生人通常會掉頭跑開，一般都喜歡在遠處觀察人類。所謂「應激反應」，就是貓隻突然受到外界刺激，進入過度自我防禦的狀態，對外界的人或物做出過度反應，例如對主人又抓又咬、發出高低音吠叫或長嚎，變成《管教惡貓》（My Cat from Hell，美國動物星球頻道播出的電視節目）裡的典型「瘋貓」，或是出現進食、精神方面的異常。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

能刺激到貓咪的因素有很多，比如打雷時碰巧伴隨巨大的爆胎聲，再加上主人突然的碰觸——貓是謹慎又敏感的動物，這樣的組合就足以把牠嚇得失控。

貓咪為什麼會受驚？作為鏟屎官應該怎麼做？▼▼▼

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貓咪過度緊張不僅會對人類的安全造成威脅，更嚴重的是會對其自身健康造成極大傷害。應激會導致貓咪血壓升高、血糖升高、白血球升高；此外，原發性應激還可能引發貓咪脂肪肝，導致黃疸和肝細胞損傷。部分貓咪還會出現下泌尿系統綜合症、自我傷害性精神疾病等問題。因此，避免貓咪出現應激反應至關重要。

貓咪過度緊張，可能會導致血壓升高、血糖升高、白血球升高。（＠pexels）

由於貓科動物都有地盤意識，在自己的地盤裡就像「老大」，更換新環境後難免會畏首畏尾，需要時間適應。相對而言，小貓比大貓更容易適應新家，應激反應也較輕，恢復速度更快。剛下飛機的小貓到家後，主人不用過度緊張，緊盯著牠的一舉一動——因為貓咪極其敏感，不僅能察覺到主人的緊張情緒，還會因此加劇自身的緊張。就像我們人類換了新環境水土不服一樣，貓咪也會有類似情況。

貓咪對陌生環境，往往會顯得很害怕。（＠pexels）

根據我的經驗，最有效的做法是讓貓咪單獨待在一個安靜的房間，暫時不要讓家中其他貓隻與牠碰面。給牠準備好水和貓砂盆，至於貓糧則不用急著擺出來——剛結束長途旅行的貓咪馬上吃乾糧，容易引起消化不良，小貓尤其如此。

如果確實要餵食，也應選擇易於消化的軟食，比如貓罐頭或泡軟的貓糧。1至2小時後，再給予乾糧；若貓咪胃口很好，則要注意避免牠吃撐。一般來說，小貓1至3天就能適應新環境。另外需要注意的是，剛到家的貓咪不能立刻洗澡，至少要等10至14天左右。

一般來說，小貓1至3天就能適應新環境。（＠pexels）

若更換了新環境，對貓咪的身體狀況來說也是一種挑戰——從前熟悉的環境、用品都不復存在，眼前的一切對牠而言都是全新的開始，貓咪的應激反應也會相應體現出來。

專業寵物醫生張旭向記者表示，貓瘟、寄生蟲感染、嘔吐、發燒等都屬於貓咪可能出現的應激相關反應，原本潛伏在體內的症狀，都有可能因進入陌生環境而爆發，因此讓貓咪靜養就成了關鍵。

在陌生環境下，潛伏在貓咪體內的疾病也容易爆發出來。（@pexels）

流浪貓被收養後也可能產生應激反應。如果一隻貓在戶外時對人很親近，到家後反而變得緊張，這都是因為新環境成為了引發牠緊張的誘因。此時應先為貓咪安排好「第一個房間」，其次要帶牠熟悉一些必要的地點，比如貓砂盆、水盆和糧食的放置位置等。

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