原住貓咪VS暴躁新貓本以為是戰場　下秒一個意外舉動即變撒糖現場

網友@soccercatmom 很喜歡小貓，不僅家裏養了三隻貓，還常常做公益性質的寄養，幫助救助來的小貓做社會化訓練。



前段時間，一隻叫做「Sriracha」的新學員來家裏借住。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

剛來借住的Sriracha（soccercatmom@Tiktok）

Sriracha很小隻，但脾氣異常火爆，對人對貓都不太友善，網友也是花費了很長一段時間才跟牠親近了起來。

雖然Sriracha跟人相處的不錯，網友也想讓牠學着跟貓相處，於是把牠帶到了自家的原住民Poppy身邊。

這是兩隻貓第一次見面，她心裏相當忐忑，很怕兩個小傢伙會打架。

沒想到，Poppy相當熱情，直接將Sriracha抱在了懷裏，而Sriracha也特別開心。

牠們一見鍾情！

網友是又意外又高興，她覺得在Poppy的教導下了，Sriracha一定會變成一個家教超好的小貓，敬請期待吧~

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