原住貓咪VS暴躁新貓本以為是戰場 下秒一個意外舉動即變撒糖現場
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@soccercatmom 很喜歡小貓，不僅家裏養了三隻貓，還常常做公益性質的寄養，幫助救助來的小貓做社會化訓練。
前段時間，一隻叫做「Sriracha」的新學員來家裏借住。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Sriracha很小隻，但脾氣異常火爆，對人對貓都不太友善，網友也是花費了很長一段時間才跟牠親近了起來。
雖然Sriracha跟人相處的不錯，網友也想讓牠學着跟貓相處，於是把牠帶到了自家的原住民Poppy身邊。
這是兩隻貓第一次見面，她心裏相當忐忑，很怕兩個小傢伙會打架。
沒想到，Poppy相當熱情，直接將Sriracha抱在了懷裏，而Sriracha也特別開心。
牠們一見鍾情！
網友是又意外又高興，她覺得在Poppy的教導下了，Sriracha一定會變成一個家教超好的小貓，敬請期待吧~
延伸閲讀：貓店長曾離職潛逃 發現流浪日子不好過 回歸化身招財貓街坊超愛（點擊連結看全文）
+9
獲長期投餵流浪貓媽媽信任 牠帶來5隻寶寶求包養 最終結局很暖與流浪小貓結下不解緣 項圈送信獲回覆揭傷感身世：最終結局感人流浪貓爬窗撒嬌喵叫求包養 直球攻勢打動貓奴：幸福要靠自己爭取棒球場流浪貓纏住不愛貓女子 5天後貓生逆轉變家人：被主子選中流浪貓身體殘疾仍勇敢面對各種挑戰 開朗親人性格輕鬆覓得好家庭
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】