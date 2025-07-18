貓咪中暑4大求救訊號　如何度過夏季高溫危機？貓奴必學急救法

最近天氣熱到爆，氣溫動不動就飆上30℃，家裡的貓咪儘管天性堅強，也可能被炎熱擊倒。寵物網《ねこちゃんホンポ》指出，對貓咪來說，理想室溫為25℃～28℃，如果熱到受不了，可能會出現4個明顯反應。隨著時序進入夏天，鏟屎官務必隨時留意這些跡象，趕緊幫主子消消暑。



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1. 呼吸急促、張嘴喘氣

正常情況下，貓咪只會用鼻子呼吸，若你看到牠像狗狗一樣「張嘴喘氣」，就代表體溫已經偏高，真的太熱了！這時請立刻帶牠到陰涼通風的地方，打開電扇或冷氣幫助降溫，並提供乾淨的水讓牠補充水分。不過，要是你發現牠舌頭發紫、流很多口水，可能不僅是熱，還有其他健康問題，這時建議盡快就醫。

2. 攤在地上一動不動

如果你的貓咪整隻攤平在地上、肚子緊貼地板（尤其是磁磚或木地板），就是想藉由趴姿來增加散熱面積，試圖降溫。雖然這也是貓咪放鬆的的狀態，但如果看到牠一天到晚都大字型趴在地上，就可能是在跟你說：「我熱到受不了啦！」

3. 開始狂喝水

貓咪天生不愛喝水，如果你發現牠在天氣熱的時候突然跑去喝超多水，就可能是為了防止自己脱水的求生機制。為了讓貓咪維持健康，請務必確保牠能隨時補水，建議在家中多準備幾個水碗，也可以餵食濕食幫牠補充水分。但如果牠喝了很多水仍無精打採、食慾不振，或者天氣不熱也狂喝水，就有可能是中暑或其他疾病，請盡快帶牠去看獸醫。

4. 無精打採、只想睡覺

如果你家貓咪最近像沒電一樣整天睡覺、幾乎不動，很可能是熱到受不了，連移動的力氣都沒有。如果貓咪的身體發熱、水也不喝，就要高度警覺可能是中暑，建議立刻採取應對措施。

貓咪中暑常見症狀與緊急降溫法

以下這些徵兆若出現，很可能是中暑而且已經進入危險期，務必馬上帶去獸醫院治療。

• 身體、肉球明顯發燙 • 呆滯沒反應 • 反應慢、完全不動 • 嘔吐、腹瀉 • 嚴重流口水 • 抽搐或全身發抖 • 持續張嘴喘氣



貓咪中暑時，在送去醫院前可以先幫牠進行緊急降溫處理：用濕毛巾把貓咪包起來、將冰袋敷在牠的脖子或腋下，並試著讓牠喝一點水。不過降溫方法也不能太強烈，有任何不確定一定要向獸醫諮詢！

夏天到了，鏟屎官記得把室內溫度控制在25～28℃，並拉上窗簾避免太陽直射，也要準備涼感墊和飲水，同時加強室內通風，才能提升貓咪生活舒適度。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】