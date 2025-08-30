貓咪毛團恐致命！新手必學化毛方法　這情況下竟要開刀做手術？

剛開始養貓的新手們，一般會發現貓咪是一種很喜歡乾淨的動物。牠們經常會用自己的舌頭給自己梳理毛髮，尤其是長毛的品種，但是這些脱落下來的毛被吞嚥後在貓咪的胃或腸裏累積下來，久而久之就會形成毛團，這些毛團會傷害貓咪的健康嗎？怎麼做才能讓牠們把毛團吐出來呢？現在就來介紹一些方法吧，相信會對你有幫助的！



由於貓在梳理時過份熱心，消化道自然分泌的粘液把毛結在一起，如果數量少，或有的貓咪體格強健，排泄能力強，毛團就會隨糞便排出。也有的貓依靠吞食貓草或其他東西刺激，會把這些毛團自動吐出來。但是有些長毛品種的貓咪卻沒有那麼幸運，牠們對積累的毛團無法自行處理，導致貓的腸道阻塞，造成消化功能紊亂，食慾減退，身體消瘦和虛弱，長期下來甚至還會危及生命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

目前市面上的寵物店，有很多飼料和藥品可以幫助貓咪，把吞下的毛團排泄或嘔吐出來，但如果在進行相應措施後還無法解決問題的話，就必須把貓送獸醫檢查。當毛團在貓腹累積太多，結團太大時，無論用什麼辦法，都很難排泄或嘔吐出來的，唯一的辦法就是請獸醫開刀做手術治療了！

如果發現貓咪近階段有突然的不吃東西或者嚴重消瘦，那一定要當心了！必要的時候記得帶牠們去看醫生哦！

