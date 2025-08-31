英國短毛貓護理超簡單！必學梳毛、洗澡、剪甲要訣　讓貓咪更舒適

給英國短毛一個舒適的空間很重要，磨抓板建議多買幾個，在貓貓平時睡覺的地方也要放一個，貓起床後都有磨抓的習慣，而且也要給喵喵多一點牠能藏的地方。每天花點時間陪自己家貓玩一下能增進感情。



1. 每天進行簡單毛髮梳理

一隻英國短毛貓的護理會讓你覺得簡單得驚人，因為這些小傢伙天生麗質，短短的被毛從不會打結，你只要每天用梳子給牠全身梳理一下就足夠了，如果牠處在脱毛期，主人可以適量多梳理幾次。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼3個步驟輕鬆解決英國短毛貓護理▼▼▼

2. 每月給牠洗澡1~2次、清理毛球

對於英國短毛貓，清洗要遠遠比梳理重要得多，因為牠們的被毛密實又柔軟，灰塵很容易呆在那裏。雖然貓咪們會經常用牠那帶刺的小舌頭梳理被毛，但是並不能徹底除去底層的灰塵，所以每個月給牠洗澡1~2次，可以幫助他很好地清理污垢，毛毛清潔了，貓咪自然開心。

在這裏，還是要提醒主人注意毛球的事情，貓咪有用舌頭自我清潔的習慣，但同時也會吃下很多毛毛，所以，定期餵牠吃一點吐毛球膏，可以及時清理腸道內的毛球，也幫助牠們護理腸胃。

3. 定期給貓修剪腳爪

貓爪是貓捕鼠、攀登和自衛的工具。如果主人養貓是為了捕鼠，當然不能修剪腳爪。如果主人養貓是作為伴侶動物的話，就應經常給貓修剪腳爪，以避免抓傷人，抓壞衣服、家具、地板等。修剪腳爪應從小開始，1月左右1次。

將英國短毛貓抱在懷裏，用左手抓住貓的1隻腳，用姆指、食指、中指稍稍擠壓，就可使腳爪伸出。再用右手持指甲刀，將腳爪前端的透明部分小心地剪除，再用指甲刀上的小銼將腳爪磨光。修剪時，不要剪得太過分，以免傷着英國短毛貓的腳。再依次將其他的腳爪剪去、磨光。

