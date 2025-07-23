聰明4小貓神操作　目睹烏龜被救起秒衝出來求包養　結局暖心有愛

我發現小貓真的非常聰明！



網友@kacee.nicole 跟男友在湖邊散步的時候，發現了一隻被困的小烏龜，他們立刻將烏龜救下並放到了岸邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@kacee.nicole 跟男友救下烏龜（Kacee Nicole@Tiktok）

倆人看着烏龜慢悠悠地走進湖裏後，便打算離開。沒想到一轉頭，有4隻小貓突然從附近的草叢裏跑出來，似乎也是要向他們尋求幫助。

四隻小貓從草叢跑出來（Kacee Nicole@Tiktok）

善良的小情侶哪能放任不管，他們在附近搜索了一番，沒有看到貓媽媽，便將四隻小貓領養了。

善良的網友將小貓領養回家（Kacee Nicole@Tiktok）

有人就說了：

小貓肯定觀察你們有一會了，看到你們救助烏龜，就知道你們是可信賴的好人，於是前來投奔。

哈哈哈，想想就覺得好可愛，四隻貓崽貓貓祟祟的躲在附近觀察，幫自己找鏟屎官。

現在的小貓怎麼樣了？點擊圖集查看👇👇👇

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