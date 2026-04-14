貓咪訓練攻略｜糾正亂抓家具及便溺壞習慣　3招建立規矩嚴禁體罰

貓咪高貴溫柔大多數的時間都在思考貓生，安安靜靜的陪伴在主人左右，但是也有些例外的貓咪，牠們調皮不安分，會做很多錯的事情，比如抓爛傢俱、亂便溺等等，這需要我們的訓練才能糾正貓咪的錯誤行為。



那麼我們該如何訓練貓咪呢？（點擊圖輯放大看👇👇👇）

貓咪訓練有技巧，優化環境養成好習慣（pexels；01製圖）

訓練「招之即來」指令教學

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1. 訓練從幼貓抓起，糾正錯誤要抓現行

貓必須在犯錯誤的現場立即給以教育。因為多數飼養貓的人必須上班，這點可能不易做到，為糾正貓咪的錯誤行為增加了難度。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

訓練應從貓的幼年時期開始。要糾正一隻成年貓的不良習慣非常困難，而從一開始就加以防範就比較容易。不過，只要持之以恆，任何貓都可以學會一些簡單的行為規矩。

訓練最好在你把貓帶回家裏後幾天內開始。訓練時隨手拿着一支注水槍或一個發聲器（可在鋁罐頭盒內裝些硬幣）。每當貓爬上椅子或在傢俱上磨牙就用注水槍向牠噴射，或在牠旁邊搖動發聲器。要是你無法看住牠，離家前就應對牠的活動範圍加以限制。不要對貓體罰，體罰只會使貓害怕其主人，喪失信任感。

2. 創造良好環境，無壓力訓練

不要將好吃的東西或可引起貓好奇的東西遺留在桌椅等貓可以找到的地方。這樣會鼓勵貓去爬高。如果地面髒亂，或有貓咪害怕的東西、動物等，貓就不得不跳到傢俱上待著。

請為你的貓準備—根磨爪棒。磨爪棒可以包上一層比較粗糙的毯子，也可以是一根光禿禿的木棍，這要看貓的愛好而定。還可以在窗台上或其他高一點的地方為貓設立一個曬太陽、看風景的位置。貓最大的樂趣就是坐在陽光下欣賞景物，安全地了解外面的世界。

當你不在家時，可採取一些輔助措施幫助貓鞏固良好行為。例如用塑料袋或鋁箔把傢俱上曾經被抓撓過的部位包起來，作為警示標誌。也可把發聲器隨意放置在椅子上，一旦貓跳上去就會跌落髮出聲響。一旦發生這樣的情況，主人回家後就應加強訓練。

對貓的良好表現也必須加以讚揚。貓要是使用了你為牠準備的磨爪棒或坐在指定窗台上，就應立即給予獎勵性食品，並說些表揚的話。訓練的關鍵是讓貓在樹立良好行為的過程中感到愉快。如果上面所建議的方法不奏效，就應重新考慮你是否給愛貓提供了符合牠心意和本性的生活環境，並有針對性地加以調整。

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3. 訓練貓咪呼之即來

貓是很性格孤傲的動物，對於牠不高興做的事，很難令其服從命令。但貓又是很守規矩的動物，一旦形成規矩的事情，牠則會自覺地遵守。所以，利用貓的這種性格對貓進行訓練，能讓貓服從很多命令。

比如訓練貓「招之即來」，拿一塊貓喜歡的食物站在貓的對面，口中發出「來」的聲音，當貓就會走過來時，讓貓把食物吃掉，並輕拍撫摸，表示讚揚。貓如果不肯過來，可將食物讓牠看一下，再發出「來」的口令。

經過多次訓練之後，只要發出「來」的聲音，即使沒有食物，貓也會順從地走過來。這時可進一步訓練，在向貓發出「來」的聲音的同時，向貓招手，貓過來了，就給予獎勵，讓貓形成條件反射。以後逐漸只招手，不發聲，若貓能過來，繼續給予食物鼓勵和愛撫，經過一段時間的訓練，就能讓貓感覺到這是一條規矩，只要主人一招手，貓就會迅速過來。

貓咪不像狗狗那麼溫順聽話，覺得一切都是主人對，但是貓咪是非常有自己的主意和想法的，所以主人在訓練貓咪的時候一定不能對貓咪進行打罵，貓咪可能會傷自尊離家出走哦。

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