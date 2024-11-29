13個貓咪愛睡床底的秘密　除因為安全感外　還可能與溫度有關？

你有沒有想過，為什麼貓咪喜歡睡在床底下？根據寵物雜誌《catster》分析，大多情況與貓咪的天性和生活環境有關。



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貓咪總是有自己的床也不去用。（unsplash@chris-tweten）

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1. 安全感

貓咪是敏感的動物，當牠們感到害怕或壓力時，通常會找地方躲起來。床底下就是一個理想的藏身之處，既能提供隱蔽，又能讓牠們從隙縫中偷偷觀察周圍的環境，保持對周遭情況的掌控感。

2. 生活變化

貓咪是喜歡穩定的動物，當家裡發生較大變動時，像是新成員加入或搬新家，可能讓牠們感到不安。貓咪在面對新環境時，會選擇待在一個讓自己覺得足夠安全的地方休息，這時候床底下就成為了牠們的避風港。

3. 大聲噪音

貓咪的聽力十分敏銳，每當聽到大聲噪音，如雷陣雨或煙火聲，貓咪容易感到不安甚至恐懼，為了逃避這些聲音，牠們可能會躲在床底下，減少噪音的影響。

4. 溫度

當天氣太熱或太冷時，貓咪會尋找一個舒適的地方來調節體溫。剛好床下的溫度比外面穩定，貓咪待在這裡會比較舒服。

5. 生病

貓咪生病時會本能地選擇躲起來，這是一種生存策略，避免在體力虛弱時成為捕食者的目標。此外，生病的貓咪也會覺得小空間（如床底）比較安全舒適，可以蜷縮起來保持體溫，有助於康復。

6. 懷孕

懷孕的貓咪和生病的貓咪類似，也會選擇隱蔽的地方來休息，床下的隱蔽性和溫度，有助於牠們感到安全並準備迎接新生命。

7. 本能需求

貓咪是天生的獵人，牠們具有強烈的領地意識，會把床下當作自己的一部分領土，認為這裡是屬於自己的「小洞穴」，甚至會拒絕與其他人共享這個區域。

喵先生，睡在這裏舒服嗎？（unsplash@juli-kosolapova）

8. 隱私需求

貓咪是非常獨立的動物，雖然有些貓咪喜歡和家人相處，但在某些時候也需要片刻的獨處時間，這時候床底下便成為牠們最喜歡的ME TIME場所，可以遠離嘈雜和干擾。

9. 脫毛期

貓咪在換毛期間，可能會選擇床下作為休息場所，這樣可以減少將毛髮散落在家裡。

10. 無聊

貓咪一天約有16個小時都在睡覺，所以當貓咪在家裡感到無聊，牠們可能會選擇待在床下小睡打發時間。

11. 生氣

貓咪的情緒比我們想像的更加細膩，如果你不小心惹貓咪生氣，牠可能會選擇待在床下，盡可能離你遠一點，同時讓自己冷靜下來。

12. 最喜歡的地方

有時候貓咪選擇睡在床下，只是因為這裡剛好是牠最喜歡的地方。每隻貓咪都有不同的偏好，有些貓咪就是喜歡待在黑暗、安靜、舒適的小空間來休息。

13. 分離焦慮

當貓咪長時間被單獨留在家中時，牠們可能會因為分離焦慮而選擇待在床下舒解焦慮。

貓咪選擇睡在床下的原因有很多，大多數與焦慮、壓力或自我保護的本能有關，但也有可能是完全正常的行為。

貓咪選擇睡在床下的原因有很多，你都清楚明白嗎？（unsplash@erik-jan-leusink）

如果你的貓咪平時看起來身體很健康且情緒穩定，那麼不必過於擔心。然而，如果你對牠的行為感到疑慮，最好諮詢獸醫，確保牠的身體健康。

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