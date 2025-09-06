貓咪睡姿解密｜研究指65%貓左睡 左眼直連右腦關乎啟動求生警報
你家貓咪喜歡側睡嗎？最近有研究發現，將近三分之二的家貓睡覺時會偏好「左側朝下睡」，而且這並不是隨機巧合，而是與貓咪複雜的求生本能有關。
這份研究上月刊登在《當代生物學》（Current Biology）期刊，由意大利巴里大學的Isparta博士帶領進行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
團隊共分析了408部YouTube上的貓咪睡覺影片，影片篩選條件是：未經剪輯或鏡像後製、且能清楚看到一隻貓處於睡眠狀態至少10秒鐘。結果發現，在這些影片中，有266隻貓（約65.1%）選擇左側朝下睡，只有142隻（約34.8%）是右側朝下。這樣明顯的差異讓研究人員認定，這絕對不是巧合。
Current Biology分享的影片，講解了貓咪愛左側睡原因：👇👇👇
為什麼貓咪會偏好左側睡？
研究分析，這可能涉及到左右腦功能的分工。對哺乳類動物來說，右腦主要負責處理威脅感知、空間辨識以及逃脫反應，而左眼接收到的影像會直接傳送到右腦處理。多數貓咪喜歡睡在高處，而敵人通常從下方接近。
被這些小貓咪的側睡姿可愛到了！👇👇👇
當貓咪左側朝下睡時，左眼就能面向從下方接近的潛在威脅。一旦察覺異狀，左眼的視覺訊號會迅速傳到右腦，讓貓咪能立刻啟動風險評估，決定是否要逃跑或防禦，就像內建了自動警報系統。
貓咪一天大約要睡12~16小時，等於一生大概有60%到65%的時間是處於低防禦狀態。因此牠們必須透過「左側睡」的策略，盡可能保持警戒，隨時準備應對危機。
所以，下次你看到貓咪又慵懶地左側躺在窗邊曬太陽時，不妨摸摸牠的小腦袋，因為這看似可愛的睡姿，可是經過千百萬年演化而來的高級生存戰術啊！
