貓咪有貓舌頭不能吃燙食物　原來最適合是這溫度　太冷太熱都不行

我們常形容一個人吃東西怕燙就像「貓舌頭」，那麼你可能會想好奇：貓咪真的不喜歡吃熱食嗎？日本寵物網《CHERIEE》便解答貓咪偏好的食用溫度，其實太冷太熱都不行。



《CHERIEE》指出，其實不僅是貓咪，幾乎所有哺乳動物都可以被認為是「貓舌頭」，因為在自然界中，除非是在特殊環境下，否則幾乎不存在熱的食物，因此動物通常沒有機會接觸比自己體溫更高的食物，這也導致牠們對熱食沒有耐受性。而人類是因為懂得用火烹飪食材，所以才比其他哺乳動物更能夠接受熱食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在自然界中，幾乎不存在熱的食物，因此動物通常沒有機會接觸比自己體溫更高的食物。（unsplash@fernando-jorge）

至於「貓舌頭」一詞的由來，可以追溯到日本江戶時代，當時貓咪被用來捕鼠而飼養在家中，但那時還沒有貓糧這種東西，貓咪大多是吃人類自製的貓飯，例如澆了熱騰騰味噌湯的貓飯，而主人看到貓咪因為貓飯太熱而無法立刻進食，便開始用「貓舌」形容人吃飯怕燙的情況。

貓咪吃東西，也有一定的講究。（unsplash@olena-somak_ua）

那麼，對於有「貓舌頭」的貓咪來說，應該給牠們吃冷的食物嗎？事實上，貓喜歡的食物溫度大約是35℃，太冷的食物也不會吃，如果是常溫保存的食物就不太需要擔心，但是冰過的濕糧就可能需要加熱。而平時若遇到下述3種情況，也可以適時幫貓咪加熱食物：

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1. 貓咪沒有胃口時：貓咪的嗅覺很發達，會透過氣味來判斷食物好不好吃，而冰過的食物幾乎沒有味道，便不會引起貓咪的食慾，牠們對於微熱飄香的食物反而更有胃口。

2. 給老貓、腸胃不適的貓咪餵食時：對於老年貓或腸胃較弱的貓咪來說，太冷的食物會導致身體受涼而引起腹瀉，因此食物適當加熱會更安全。

3. 天氣寒冷時：來自沙漠的貓咪非常怕冷，所以在冬天等寒冷的日子，可以適時給貓咪加熱食物。

稍微加熱食物，增加香氣能吸引貓咪食慾。（unsplash@marouane）

加熱食物的方法有很多，例如隔水加熱或使用微波爐加熱幾十秒。乾糧基本上不需要加熱，但如果真的想讓貓咪吃到更美味的乾糧，可以用溫水泡軟，或者稍微澆一些加熱的肉湯增添香氣，提高貓咪的食慾。

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