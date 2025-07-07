貓咪也有偏愛　內心排行大公開！5大測試對照你在牠心中地位高低

你有沒有發現，家裡的貓咪對每位家人的態度似乎都不太一樣？有些人一靠近就被牠蹭來蹭去，有些人怎麼逗貓都被冷眼對待。



根據寵物網《ねこちゃんホンポ》的說法，貓咪其實會默默在心中幫每個家人打分數，且排名會透過行為默默表現出來。一起來看5個貓咪關鍵行為線索，對照一下，你在主子心中有沒有排在前段班？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你在主子心中排在什麼地位？👇👇👇

+ 4

1. 常常跟你接觸

貓咪雖然看起來獨立又高冷，但牠們其實也會黏在喜歡的人身邊。如果貓咪常常跟著你走來走去、你一坐下牠就馬上跳到你腿上，代表你在牠心中的地位相當高。

2. 總是盯著你看

你有沒有被貓咪「深情凝視」的經驗？別怕，牠不是在挑釁你，而是在用眼神跟你說「我餓了」、「陪我玩」、「快來摸我」。如果你經常感受到這種注視，恭喜你，你絕對是牠心中最值得信任的人選。

3. 經常對你喵喵叫

有些貓咪平常不愛叫，但看到某個人就會「喵」個不停，這說明對方在貓咪心中是最能聽懂「喵語」人，當牠需要幫助或撒嬌時，會先向這位「排名最高」的人表達訴求。

4. 喜歡舔你

你常被貓咪舔手、舔臉嗎？這可不是隨便誰都能享有的福利。貓咪的互舔行為，是表達親密感的重要方式。如果牠願意幫你洗臉、幫你梳毛，代表你在牠心中就像摯友甚至家人一樣親密。

5. 會送你小禮物

如果有一天，貓咪咬著玩具或狩獵物（如蟑螂）放在你面前，千萬別大驚小怪，這其實是牠表達愛的方式。在野外，母貓會把自己抓到的獵物送給小貓，是為了教牠們如何生存，而家貓也延續這個本能，會把喜歡的東西送給牠重視的人。

以上5種行為，貓咪有對你做過嗎？如果一項也沒中，沒關係，只要經常跟牠互動、回應牠的眼神和需求，牠就會越來越信任你，你們的羈絆一定會越來越深厚。

延伸閲讀：貓咪們為何愛擠一起睡？專家揭4大動機 背藏深厚羈絆：是真愛（點擊連結看全文）

+ 12

延伸閱讀：

養到貓咪小天才？「3大驚人舉動」只有聰明喵做得到：真的太神啦

貓咪在家熱瘋了你還不知道？「4種超明顯行為」正在求救：本喵要融化了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】