浪貓獲投餵後組團蹭飯！從3寶突變4寶　網民驚呆：到底生了幾個？

前不久，網友@untamed_wildflower發現門口有一隻貓，她猜測小貓是肚子餓，就給牠提供了一頓大餐。咪心滿意足地吃完後，就離開了。



網友本來以為這只是一個偶然，沒想到隔天貓又來了，這次還帶來了3個寶寶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

她很意外，但還是給牠們一家提供了食物。

打那以後，貓媽每天都會帶着崽崽過來蹭飯。就在網友以為貓媽只生了三個崽的時候，突然有一天……牠帶了四個崽過來。

網友傻眼了：「你到底生了幾個啊？」

貓媽：看你實力嘍？

最後彩蛋：還有一隻橘貓，不知道是不是小貓牠爹，但也來了！

延伸閲讀：流浪小貓們入職舊酒廠 愛崗敬業成為可愛招財吉祥物（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】