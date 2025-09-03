浪貓獲投餵後組團蹭飯！從3寶突變4寶 網民驚呆：到底生了幾個？
撰文：貓與愛的世界
前不久，網友@untamed_wildflower發現門口有一隻貓，她猜測小貓是肚子餓，就給牠提供了一頓大餐。咪心滿意足地吃完後，就離開了。
網友本來以為這只是一個偶然，沒想到隔天貓又來了，這次還帶來了3個寶寶。
她很意外，但還是給牠們一家提供了食物。
打那以後，貓媽每天都會帶着崽崽過來蹭飯。就在網友以為貓媽只生了三個崽的時候，突然有一天……牠帶了四個崽過來。
網友傻眼了：「你到底生了幾個啊？」
貓媽：看你實力嘍？
最後彩蛋：還有一隻橘貓，不知道是不是小貓牠爹，但也來了！
