男友嫌貓咪毛多想棄養　女友果斷出讓男友　網民笑爆：免費送走

前幾天，我刷到個帖子差點笑不活了。女子@:( ゛說，自家貓咪掉毛太嚴重引起了男友的不滿。所以男友就跟她商量，看能不能把小貓送走。



聽到男友說這話，女子又內疚又傷心，尋思是自己不好，沒有照顧好寶貝的心情。所以她當即就做了一個決定：把那個沒用的給出掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有小紅書帖子表示：「把那個沒用的給出掉！」（小紅書@:( ゛）

貓咪這麼可愛，怎可以棄養！

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至於誰是沒用的……當然是男友了哈哈哈哈！！女子不僅要免費出掉男友，還表示可以把他的被鋪也順便送人。

打開評論區直接笑瘋:

「實在不行放歸吧（不用絕育），不鏽鋼盆給他一起打包。」

「危險程度過高，情緒價值不大，你不多貼一點我估計很難出啊。」

「絕育了嗎？我說男人。」

「絕育剪耳放歸，tnr流程走一走。」



也不知道男友現在，在哪裏痛哭流涕呢哈哈哈！不過，笑完女子這波硬核操作，轉頭看看家裏的貓毛，我瞬間笑不出來了，這不就是我的日常嗎？

延伸閲讀：主人零成本用大水樽給貓咪自製窩！完美拿捏毛孩 附極簡製作步驟（點擊鏈接看原文）

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