主人零成本用大水樽給貓咪自製窩！完美拿捏毛孩　附極簡製作步驟

近日，喵耳朵刷到一位心靈手巧的網友，用礦泉水桶給自家貓咪做了個滾筒貓窩，本以為是個平平無奇的手工小嚐試，結果主子二話不說直接拎包入住。還真別說，小金子那圓潤的身體完美嵌合在桶壁之間，色彩鮮豔，看起來合適極了。眼神里寫滿了驕傲：那些庸俗的貓窩，哪比得上朕的水晶宮？



這個貓體工學椅，看樣子做起來也是比較簡單的：一個礦泉水桶直接切開中間的部分 再往裏邊塞上一些衣服之類的，把切口的地方稍微打磨打磨即可，直接就能拿捏貓主子喜歡鑽小地方的心理，讓牠分分鐘喜歡上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

來看貓貓睡上礦泉水桶的樣子 內附製作教程：

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最好玩就是，這個貓窩不用固定：想滾哪裏滾哪裏，主打一個舒服自由~看完後，誰不想這麼急頭白臉的給自家貓貓做一個滾筒毛窩呢？

不過看評論區，眾多鏟屎官主打一個焦慮：

「你看看我家這位，請問我得準備多大的桶呢？」

「20斤呢，塞不進去，真的塞不進去呀……」



哈哈哈，那怎麼辦呢？趕緊聯繫礦泉水商家吧，巨無霸水桶該問世了哈~這一幕讓人忍俊不禁，卻也揭開了貓咪們一個公開的秘密——在牠們的世界裏，最貴的未必是最好的，最意想不到的，可能才能入了貓主子的法眼。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】