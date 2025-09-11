貓爸偷懶不想照顧孩子 全部帶到平板電腦前看卡通 貓媽經過傻眼
一隻英國短毛公貓不想帶小孩，竟帶著6隻小貓坐在飼主平板前看卡通，一窩小貓們全神貫注盯著螢幕，母貓路過時當場傻眼，飼主也驚訝牠們竟如此專心，直呼「愛看卡通的天性不管人類還是毛孩都一樣」。
最近一段短片在Youtube跟抖音上爆紅，一隻雄性英國短毛貓不想照顧一窩孩子，竟然領著孩子們跑到飼主的平板前面，叫大家蹲下來看電視，剛好那時候飼主平板螢幕正在撥放《湯姆與謝利（Tom and Jerry Tales）》的動畫，一窩小貓就這樣跟爸爸一起看得目不轉睛，過一陣子後母貓經過當場傻眼，就連拿著手機拍攝的飼主也對小貓的專注度感到十分吃驚。
一隻英國短毛公貓不想帶小孩，竟帶著6隻小貓坐在飼主平板前看卡通，一窩小貓們全神貫注盯著螢幕，母貓路過時當場傻眼，飼主也驚訝牠們竟如此專心。（抖音@奶思和她的貓）
影片在網路上吸引超過50萬人觀看，網友留言表示：
「果然不管是人類還動物小孩都一樣，愛看卡通還超專注」
「這堂課是史上最可愛的全神貫注式」
「大家看得緊張到動來動去，有一隻還搭前面的背」
「六隻好認真，但其中一隻睡覺了」
「貓媽媽一定想說你們公貓都這樣帶小孩的，其實人類也一樣」
