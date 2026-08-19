四川貓咪誤觸電磁爐燒毀家園！主人打麻將笑言：未胡過家先炸糊

四川最犀利貓咪，趁主人不在家把家炸了。一段影片在Youtube跟抖音上瘋傳，一名女子出門打麻將，獨留金漸層英國短毛貓在家，結果貓咪在飼主不在的時候誤觸電磁爐開關引發爆炸。



鄰居發現女子家中失火立刻叫來消防人員處理，好在鄰居報警速度快，貓咪雖然全身沾滿灰髒兮兮的，緊急送醫後保住一命，但女子的家卻整間都燒沒了，百萬裝潢與家具都被燒成灰燼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看受災後的貓咪和房屋▼▼▼

+ 5

她回到家見到殘破的房子只能苦笑直呼「打麻將都沒胡過，家裡先炸糊了」，但她非常感謝鄰居有即時報警，

家裡貓孩子沒事對我來說最重要。

影片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：

「飼主是真的愛貓，家都毀這樣了也只擔心貓貓有沒有事情」

「這主人心態真好，希望你可以盡快重建自己的房子」

「主人心態真的健康強壯，我不認為有多少飼主遇到這種狀況還能如此豁達」

「不幸中的大幸，活著的毛孩跟人類都平安，下次記得加熱型電器品用完就要拔插頭最安全」

「還好人跟貓平安無事，只是這要重建真的得花很多錢」



延伸閲讀：主人零成本用大水樽給貓咪自製窩！完美拿捏毛孩 附極簡製作步驟（點擊鏈接看原文）

+ 18

延伸閱讀：

別再嫌貓咪冷淡！調查曝「85%喵皇會迎接主人」歡迎儀式千奇百怪

高冷貓皇見心愛玩偶「被掛起來晾乾」 急到伸爪救援萌翻：我來了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】