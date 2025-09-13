吃貨小貓打疫苗神反應　醫生拿出肉泥安撫　牠竟邊哭邊吃停不了

不得不說，小貓是真的很貪吃啊哈哈哈。不信就看看網友@guapi_meowww 的經歷。



前段時間，她帶着小貓呱呱去打疫苗。結果針還沒扎到屁股，呱呱就開始瘋狂辱罵了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為了讓呱呱配合，網友和醫生一合計，決定拿出一管肉泥哄牠。結果上一秒還在罵罵咧咧的呱呱不改吃貨本性，開始狂舔遞到嘴邊的肉泥~哈哈哈。

醫生趁牠不注意，噗嘰把針推進去了。呱呱痛得一激靈，但嘴巴還是很誠實哈哈哈。

呱呱痛得一激靈，但嘴巴還是很誠實哈哈哈（guapi_meowww@Threads）

呱呱：「香香香…...痛痛痛！！香香香…...痛痛痛！！」



網友說，呱呱對貓條簡直愛到死去活來。有時候把吃完的空包裝袋扔進垃圾桶，牠還會跳進去叼出來繼續舔。

平時吃完自己那份貓糧還不夠，還得「幫」弟弟解決牠「吃不完」的糧。

弟弟：「拱啊！你蟲脆是個紅蛋！！」

哎呀媽呀，只能說小毛咪對食物的熱愛，真是超乎想象啊！

延伸閲讀：胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】