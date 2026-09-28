怕老狗無聊領養乳牛貓！竟然變成「老來得瘋子」　汪星人神情絕望

河北一網民說，怕自己養的兩隻老年犬在家無聊，於是，思考半天，決定給牠們養一隻乳牛貓。



然後，就實實在在看到了什麼叫狗都嫌棄......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

乳牛貓一到家裡就開始四處搗蛋。（抖音＠平於晏）

乳牛貓將自己的整個身體都陷在了金毛的身上，大腿不停晃悠，或許是玩開心了，甚至，還開始用腦袋在對方的身上來回摩擦。而金毛呢，則是躺在地上一動不動，似乎早就已經司空見慣，接受了這個殘忍的現實。

貓咪開始趴在金毛身子上蹭。（抖音＠平於晏）

這還不算完，騷擾完金毛後，乳牛貓又將魔爪伸向了旁邊的泰迪，牠將爪子放在泰迪的臉上來回比較，似乎嘲笑對方的臉大。

泰迪無語了，瞪大着雙眼，一直在後退......

貓咪又將魔爪伸向了旁邊的泰迪。（抖音＠平於晏）

評論區直接笑崩了：

「泰迪寶寶是女寶寶嗎，坐金毛犬身上是怕宮寒嗎？」

「老來得瘋子。」

「不孕不育夫妻，老年突發愛心孤兒院領養多動症兒童的日常。」

「眼裏沒有了光，全是對神經病的無奈。」

「絕對沒有顧此失彼，一起騷擾了。」



一日，一名大陸消防員將狗狗抱在了懷裏，想比較一下他們兩個誰更抗暈。就這樣，一人一狗開始瘋狂轉圈，一圈兩圈三圈......

終於，消防員再也忍受不了這種暈眩感，停了下來。他先是將狗狗安全放在了地上，然後，下一秒，就直接連滾帶爬的躺了下去哈哈哈哈！

狗狗雖然有些難受，但最後還是贏下了這場比賽。有一天，妹子走着走着，突然看到路邊枯葉堆上躺着一隻小狗。牠一動不動，再加上周圍堆滿了碎石，看起來已經死了很久了。

從遠處看狗狗好像死了一樣（抖音＠小貓蛋炒飯）

妹子難過壞了，想靠近仔細看一下，但卻下意識的發出了「嘬嘬嘬」的聲音。結果沒想到的是，下一秒，狗狗直接詐屍，瞬間爬了起來！

博主向狗狗打招呼，牠馬上醒了過來（抖音＠小貓蛋炒飯）

妹子被嚇了一跳，沒好氣的開口說道：「你不是死了嗎！」狗子聽到後，也是徹底無語了，翻了個白眼立馬遠離了現場：

狗狗翻了個白眼後離開了現場（抖音＠小貓蛋炒飯）

吃瓜群眾評論道：

狗：一大早的真晦氣！

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