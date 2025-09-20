神奇狗狗耳朵竟印著自畫像？獲最萌自我推薦 覓得溫暖家終被收編
撰文：狗與愛的世界
狗狗「Lucy」十分神奇，因為牠耳朵上的斑紋，竟然就是牠的自畫像！
Lucy從小生活在救助中心，起初工作人員並沒有特別注意到牠的左耳，直到開放領養後才有人發現了牠耳朵上的特殊印記。
而也正因為如此，Lucy很快就擁有了一個幸福的家。
現在的Lucy不但有一個疼愛牠的主人，還每天都可以玩飛盤吃大餐，超級快樂。
也希望小傢伙未來可以繼續幸福下去！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】