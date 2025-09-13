狗狗對家人態度不同？專家指牠不是在排名　而是記你做過的5件事

當你發現家裡的狗狗對每位家人的態度都不太一樣時，或許你會懷疑：「牠是不是有給我們排順序？」其實不是這樣！



日本寵物護理師nicosuke-pko就指出，狗狗並不會給家人排名，而是依據每個人給牠的感覺、信任程度和日常互動方式來決定怎麼對待對方。一起來看看狗狗是如何根據這些細節，展現對不同人的不同態度吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗對家人態度不同？專家指牠在記這5件事！（unsplash.com；01製圖）

1. 信任感的程度不同

相信每位家人對狗狗的愛都一樣深，但因為陪伴時間、相處方式不同，狗狗對每個人的信任程度也會有所差異。舉例來說，牠們想要出門玩耍時，會聯想到平常最常帶牠散步的人；而當牠需要安撫或鼓勵時，則會選擇總是溫柔陪伴的人。

2. 知道誰會引起焦慮

狗狗是非常容易感知人類情緒的動物，如果身邊有一位總是焦慮內耗、看起來心事重重的人，這種不自在的氛圍其實會傳染給狗狗，導致牠跟著緊張，進而選擇避開，或者也變得比較膽小、警惕。所以想和狗狗變親近，先讓自己穩定下來也是重要的一環。

3. 知道誰比較好說話

狗狗其實很聰明，知道誰比較好說話、誰很難搞。比方說，牠知道爸爸吃飯時會偷給牠幾口、哥哥比較願意陪牠玩球……久而久之，牠就會主動找「會實現願望」的那個人撒嬌。

4. 知道誰會帶牠去看醫生

狗狗絕對記得「誰剪牠指甲、誰帶牠去看醫生、誰語氣超兇」。這些不愉快的經驗，會讓牠下意識地避開那個人，甚至降低互動的頻率。

5. 知道和誰在一起比較開心

誰跟牠玩最有趣的遊戲、誰會稱讚牠表現得好、當牠犯錯時不會生氣，反而能溫柔引導，這些都是狗狗最愛的相處方式。這樣的人自然就會成為牠傾向靠近、依賴的對象囉！

所以，當你發現狗狗特別黏某位家人或只跟某個人玩，並不是因為他在狗狗心裡是順位第一，而是根據過往的經驗做出的自然反應，不需要太走心啦！

