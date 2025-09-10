嫉妒真使狗狗面目全非！生日會秒變臉、為爭寵開咬　根本是小醋包

嫉妒真的使狗面目全非！



1. 寶寶，你真的把嫉妒都寫在了臉上啊～

不久前，外國一網友分享了一段給自家狗狗過生日唱生日歌的視頻。那麼，問題來了，你覺得是畫面中是哪隻狗狗的生日呢？

該說不說，是個人都覺得是小金毛的生日吧，畢竟，旁邊的老抽小狗看起來愁容滿面，小心翼翼，感覺整隻狗都散發着一股置身事外的氛圍。而小金毛呢，則全程笑嘻嘻的看着唱生日歌的主人，一副很期待吹蠟燭的樣子。

直到，生日歌的下一句出現了老抽小狗的名字，小金毛徹底暴怒，生氣的衝着旁邊的壽星齜起了牙……

「所以，過生日的是你！？」

「你放過我一次好嗎，你以為我不想笑嗎……」



笑鼠了，上一秒，小金毛還開心的以為是自己過生日，整隻狗的表情都十分開朗。下一秒，聽到過生日的是老抽小狗則立刻變臉，從小可愛變成邪惡大魔王了哈哈哈！

就是說，寶寶的嫉妒心能不能再強一點啊～

2. 哪有小狗跟玩具爭寵

當主人一直在撫摸誇獎一條玩具小狗時，旁邊的狗子氣壞了，根本無法直視。牠望着旁邊冷笑，獨自生起了悶氣，直到，再也忍不了一點，上去就一口咬住了玩具小狗

「給爺死！」

嫉妒心強的狗狗看不得別的小狗有新衣服穿，上去就一口咬住了衣服給扒了下來……

甚至，脱下來後還覺得不解氣，咬在嘴裏瘋狂撒氣：「得不到就毀掉！」

+ 1

狗子趁主人下車的時候把車門給鎖上了，主人怎麼都拍不開，而這時，她只需要找來另一條狗並抱在懷裏……

車窗瞬間落下，同時傳來的，還有狗子罵罵咧咧的叫聲：「你讓我感到噁心！」

評論區辣評：

「金毛：小樣，你不會以為這樣就得到她的愛了吧。」

「金毛：我就說這世界上哪兒有好狗啊！」

「看狗扒衣服那個，我終於知道上次我家狗出去玩，衣服是咋丟的了。」

「過分，怎麼還扒拉人家余華潦草小狗的衣服！」

「我終於理解到某些小說裏的男角色明知道女二很壞，總嫉妒欺負女主，卻依然反過來維護女二，覺得女二可愛……」



哼，小狗都是小醋包！

3. 第一次在狗狗的身上看到了嫉妒的眼神！

網友在路上遇到了一隻小狗，坐得特別端正。於是，狗狗誇誇團瞬間上線，沒忍住上前誇了牠好幾句。

然後，搞笑的來了。沒想到的是，下一秒鏡頭一轉，旁邊狗狗嫉妒的眼神都快要溢出屏幕了！旁邊的三隻狗子默默生氣：「撒嬌小狗最好命，拐着彎說我們不乖唄～」

幻想了一個場景。網友走後，三隻狗狗走到被誇的小狗旁邊陰陽怪氣：「你乖哦～你真的好乖哦～哇～你真了不起～從來沒見過你這麼乖的小狗～呵呵！！！」

+ 8

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】