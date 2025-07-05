比熊犬｜肥萌難哄 因體重過高急需減肥狗仔委屈入懷：不開心呀
撰文：狗與愛的世界
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外國網友@hoot.mo 養了一隻白色的比熊犬，名叫「Momo」，圓滾滾的模樣融化了許多人的心。
這天，網友分享了一張照片，畫面裏的Momo不知道是怎麼了，一直窩在主人的懷裏不肯探出頭來，樣子十分委屈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
後來，網友解釋後大家才知道，原來Momo去獸醫院檢查時，醫生說牠已經過重，需要減肥。
Momo雖然有點胖，但動起來還是很有活力！👇👇👇
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回家後的小傢伙就一直悶悶不樂，好在，主人哄了許久後，牠終於慢慢恢復了精神。
原來，狗狗被說胖時也會不開心啊！
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