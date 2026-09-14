無人機驚見三犬圍攻貓咪　內蒙男驅車馳援救命　網讚：蓋世英雄

早前，內蒙古一位男子的行為，感動了不少人，也成為了貓咪的蓋世英雄。



據悉，男子正在測試自己的新無人機，操控着它緩緩降低高度。就在這時，屏幕裏出現了令人揪心的一幕——三隻狗正對一隻流浪貓展開戰術性圍攻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

據悉，男子正在測試自己的新無人機，操控着它緩緩降低高度。就在這時，屏幕裏出現了令人揪心的一幕——三隻狗正對一隻流浪貓展開戰術性圍攻。（抖音@時光與人~）

貓咪沒有向命運妥協 迎來了牠的蓋世英雄：

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動物間的殘忍，確實很讓人無奈，幾隻狗子輪番消耗着貓咪的體力。流浪貓雖然孤立無援，卻倔強地一次次亮出爪子勇敢反擊。但體力正在一點一滴流失，牠的處境越來越危急。

隔着屏幕，這位男子沒有猶豫。他不是在網上發一條「心疼貓咪」的彈幕，而是直接開上車奔向現場！

當汽車駛近的那一刻，小貓像是感應到了什麼。牠看到了那扇打開的車門，看到了一個可以躲避的空間。牠小心翼翼地鑽了進去，彷彿在說：「謝謝你，趕來救我。」

最後，貓咪被帶到安全地帶，車門打開，貓咪安全離開。如網友所說：在貓咪的世界裏，沒有超人，沒有蜘蛛俠，但在那個下午，有一輛從天而降的車，和一個果斷施救的普通人。在小貓心裏，他就是蓋世英雄。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】