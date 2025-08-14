平治車藏小奶貓　維修廠父子從引擎艙合力救出　更作出最暖心決定

網友@Sherwood Cooke Jr 經營一家汽車修理廠，早前他接到了一家4s店的電話，對方希望他能幫忙找一找藏在平治（奔馳，Mercedes-Benz）車裏的貓。



網友聽了還以為是在開玩笑，但趕過去後才知道，原來是有顧客在試駕的時候聽到了貓叫聲，他們懷疑有貓躲在了裏面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友仔細檢查了一下車子，還真發現一隻貓。

+ 5

一隻小奶貓躲在車子的引擎艙裏，牠似乎非常害怕，看到兩腳獸，還一直斯哈恐嚇。

因為小貓躲避的位置非常狹窄，網友和兒子一起，便摸索着，將貓從車底盤下拉了出來。

把貓抱出來後，網友發現牠超級無敵可愛，還是一隻流浪貓，於是想都沒想果斷決定收養牠，讓牠當一隻店貓。

目前，小貓被取名為「梅賽德斯」（Mercedes），現在跟店狗一起，快樂上崗了哈哈~

+ 9

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】